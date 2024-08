CELJE Pasjega parka še ne bo

V Celju so se več let pripravljali na postavitev pasjega parka. Prve pobude so na mestno občino prišle že leta 2016.

Po dolgotrajnem usklajevanju so zanj naposled našli lokacijo v Dečkovem naselju ob tamkajšnjem vrtcu in stanovanjskih blokih, kjer bi štirinožci in njihovi lastniki dobili svoj kotiček, ta pa bi služil tudi socializaciji psov.

Zdaj pa je celjski župan Matija Kovač presenetil z novico, da pasjega poligona vsaj še nekaj časa ne bo. Kje so razlogi?

»Trenutno se zaključuje tudi izdelava projektne dokumentacije za otroško in športno igrišče Pod lipami, kjer smo načrtovali postavitev igral, športnih površin in pasjega parka. Po delavnicah, ki smo jih izvedli z občani, smo skupaj s projektanti sprejeli odločitev, da v tej fazi pasjega parka še ne bomo izvedli. Mnenja ljudi so bila zelo deljena. Projektno je park umeščen in bo izveden po potrebi oziroma željah lokalne skupnosti v prihodnosti.«

PŠ