CELJE Označbe namesto ovir

Pred semaforiziranim prehodom za pešce pri II. Osnovni šoli Celje so (z obeh strani) uredili velike pisane talne označbe, ki voznike in druge udeležence v prometu opozarjajo na bližino šole.

Gre za reakcijo na nedavno prometno nesrečo, v kateri je voznik na prehodu zbil šolarja, potem ko je spregledal rdečo luč.

Mestni redarji so ob prometnih konicah nadzirali predel in ugotovili ponavljajoče se kršitve, pogosto tudi vožnjo v rdečo luč in prečkanje prehoda pri rdeči.

Do začetka prihodnjega šolskega leta naj bi na podlagi že pripravljene projektne dokumentacije preuredili križišče (pregledali bodo tudi druge šolske okoliše). Ker zaradi intervencijske poti in avtobusne linije postavitev hitrostnih ovir na tem delu Ljubljanske ceste ni izvedljiva, bodo dotlej morale zadoščati talne označbe, ki so nadgradnja semaforja kot najvišje varnostne ravni.

