CELJE Ovadili najstnika, ponarejevalca denarja

Celjski kriminalisti so stopili na prste 18-letniku z območja Vranskega, ki ga sumijo ponarejanja večjega števila bankovcev za 20, 50 in sto evrov. Okoli 300 so jih našli ob hišni preiskavi na njegovem domu.

Konec lanskega in v začetku letošnjega leta se je v obtoku znašlo več ponaredkov, na območju Mozirja je bilo unovčeno večje število apoenov po 50 in sto evrov.

Policija občanom svetuje, naj jim v primeru suma na ponaredek (kar lahko preverijo s pregibom, pogledom proti svetlobi in otipom, pozorni naj bodo tudi na relief) to čim prej prijavijo, hkrati pa naj si kar najbolj zapomnijo opis osebe, ki jim je bankovec izročila.

Osumljencu grozi do deset let zapora.

PŠ