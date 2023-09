CELJE Osumljenec za umor v Trnavi povezan tudi z drogami

Na celjski policijski upravi so zgodaj popoldne predstavili rezultate kriminalistične preiskave, ki je v ponedeljek privedla do prijetja prvega osumljenca za umor 42-letnega bosanskega državljana na začasnem delu v Sloveniji, do katerega je prišlo petega septembra v Trnavi pri Braslovčah.

Osumljenec je 44-letnik z našega območja, hkrati so prijeli tudi 44-letnega Srba, ki pa je z domnevnim storilcem povezan zgolj pri trgovanju z drogami. Teh so zasegli kar za poldrugi milijon evrov.

Morilec je s kraja pobegnil, kako so ga izsledili, pa pomočnik vodje celjskih kriminalistov Aleš Slapnik. »Istega dne so nas obvestili še o kaznivem dejanju izsiljevanja, ko je takrat še neznani klicatelj moškemu, ki je bil povezan z osebami iz kroga umorjenega, po telefonu in iz več telefonskih številk zagrozil s smrtjo, če ne bo izplačal večje količine denarja, in da se mu bo zgodilo enako, kakor 42-letni žrtvi umora.«

Osumljeni se zaenkrat brani z molkom.

PŠ