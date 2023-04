CELJE Osnovnošolke so se znašale nad vrstnico

Ce ljski kriminalisti od nedelje preiskujejo primer medvrstniškega nasilja med celjskimi osnovnošolkami.

Incident se je zgodil na parkirišču pri enem od tukajšnjih nakupovalnih centrov, ko se je skupina deklet fizično in verbalno lotila vrstnice. Dobila je več udarcev in bila deležna številnih žaljivk in groženj.

Dogajanje je opazovalo več mladostnikov in ga celo spodbujalo, na spletu se je kmal

u znašel tudi posnetek dogodka, ki je v javnosti že sprožil veliko zgražanja.

Ker gre za mladoletne osebe, veliko podrobnosti od policije ne gre pričakovati.

PŠ