CELJE Oškodovanka meni, da je zobozdravnik Rajević ni hotel umoriti

Celjsko sodišče je v pozno popoldne nadaljevalo zaslišavanje 46-letne Suzane Mihajlovski.

Sedmega januarja jo je na hodniku njenega stanovanjskega bloka v Celju z nožem zabodel 37-letni zobozdravnik Ivan Rajević, ki pa se na sodnem procesu za zdaj brani z molkom.

Oškodovanka je mnenja, da je obtoženi ni nameraval umoriti, saj če bi temu bilo tako, je za to imel že veliko drugih priložnosti.

Prav tako ni mogla povsem z gotovostjo opredeliti svojega odnosa do napadalca, ki se ga je enkrat bala, drugič spet ne. Na veliki kazenski senat je naslovila zahtevo, da bi med njenim pričevanjem obtoženca odstranili iz dvorane. Predsednica senata Leonida Jager je predlog zavrnila in predvajala posnetek zaslišanja Mihajlovske iz preiskave, a je obtoženi že po nekaj stavkih vstal in z besedami, da mu tega ni potrebno poslušati, odšel nazaj v celico.

Usodnega jutra naj bi se Suzana in Ivan kakšni dve uri pogovarjala na stopnišču. Oškodovanka je imela občutek, da je obtoženi razumel njeno željo po prekinitvi zveze, a se je izkazalo drugače.

Rešil jo je takojšnji zdravniški poseg, Rajević pa je pobegnil v mesto, kjer so ga istega dne prijeli.

Sojenje se z zasliševanjem prič nadaljuje šestega januarja.

PŠ