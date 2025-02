CELJE Organizator ropa Krekove banke prvič pred sodnikom

Celjski okrožni sodnik Luka Graselli dopoldne ni opravil predobravnavnega naroka za Danijela Borojevića, idejnega vodjo in organizatorja ropa celjske poslovalnice Krekove banke.

S tremi pajdaši so leta 2002 odnesli za okoli 30 milijonov takratnih tolarjev plena v različnih valutah, vse do lanskega decembra pa je bil obtoženi z denarjem vred na begu, dokler ga lanskega decembra niso prijeli Nizozemci in ga izročili našim organom.

Njegova zagovornica Albina Vedenik ni pristala na izvedbo postopka po video konferenci in je vztrajala pri obtoženčevi navzočnost na sodišču, saj mu grozi do 15 let zapora, pri čemer se je sklicevala na kršitve njegovih temeljnih pravic.

Znova je zahtevala tudi odpravo pripora.

Sodnik bo nov termin določil v prvi polovici marca, o priporu pa odločil naknadno.

Več preberite v Celjanu.

PŠ