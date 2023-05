CELJE Opozorilo pred nogometnimi izgredi in zastoji v prometu

S celjske policijske uprave so sporočili, da bodo zavoljo sobotnega nogometnega pokalnega finala, ki bo na štadionu Z’dežele med nogometnima kluboma Olimpija in Maribor, poostrili varnostne ukrepe v Celju, zlasti v okolici prizorišča tekme.

Ta je ocenjena z visoko stopnjo tveganja, ogledalo naj bi si jo okoli 9000 navijačev.

V okolici štadiona bo prisotnih večje število policistov, za promet bodo od 17. ure do 23,30h zaprli Jamovo ulico, ki vodi ob zgornjem delu štadiona, možne so tudi krajše zapore drugih cest v neposredni okolici.

Policija udeležence v prometu poziva k strpnosti in upoštevanju navodil policistov, vse ostale pa na potrpežljivost.

Možni so tudi navijaški izgredi. Celje jih je doživelo že nekaj, največji je bil leta 2005, ko so se po tekmi s slovensko reprezentanco v središču mesta med seboj stepli nemški navijačih in povzročili škodo na objektih in v lokalih.

PŠ