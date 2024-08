CELJE Olimpijski festival še danes

Celjsko letno kopališče še danes gosti Olimpijski festival.

Prireja ga celjska regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije.

Prireditev je po eni strani namenjena spremljanju olimpijskih preizkušenj v Parizu preko velikega zaslona, po drugi pa preizkušanju telesne pripravljenosti obiskovalcev.

Ti lahko svoja športna znanja in veščine testirajo v nekaterih olimpijskih panogah (košarka, odbojka, plavanje, rokomet in druge), ki so seveda prilagojene, kakor tudi na priročnih poligonih ali v disciplinah, ki so bolj šaljive narave in so ji jih omislili kar prireditelji.

PŠ