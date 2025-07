CELJE Okrožno sodišče dobi septembra podpredsednico in štiri sodnike

Vse od aprila, ko je bil na mesto predsednika celjskega okrožnega sodišča pravnomočno imenovan Darko Belak, sodišče posluje brez podpredsednika. To mesto je namreč zasedal prav Belak, zato je sodni svet moral objaviti javni poziv za izpraznjeni podpredsedniški položaj.

S septembrom naj bi ga zasedla okrožna sodnica Leonida Jager (na fotografiji). Sodni svet jo je ta mesec zaslišal na seji, ki so jo opravili na celjskem sodišču, zapletov pri imenovanju pa ni pričakovati.

Približno v istem času v Celju tudi pričakujejo, da bodo sodniški zbor popolnili s štirimi sodniki oziroma sodnicami.

V prvi vrsti računajo na sodnico Mojco Turinek, ki je medtem napredovala v višjo sodnico, nato so jo administrativno z višjega začasno vrnili na okrožno sodišče, kjer vodi zahtevno zadevo TEŠ-6. Zdaj so sklenili, da bo kot višja sodnica ostala na okrožnem in po končanem sojenju v zvezi z nepravilnostmi pri največjem slovenskem energetskem projektu prevzela tudi druge zadeve.

Sodišče je objavilo tudi razpis za tri sodniška mesta, ki jih bodo predvidoma zasedli z novimi sodniki.

PŠ