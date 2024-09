CELJE Okrogle mize o trajnostni mobilnosti ni bilo

Veliko Celjanov je popoldne zaman prišlo v prostore Muzeja novejše zgodovine Celje (MNZC), kjer bi popoldne morala biti okrogla miza o trajnostni mobilnosti oziroma izzivih in rešitvah na tem področju.

Organizirala jo je Mestna občina Celje, odpovedali pa naj bi jo (po neuradnih informacijah) zaradi premajhnega števila prijavljenih. Toda tisti, ki so prišli, niti niso vedeli, da so bile potrebne prijave.

Okroglo mizo bodo po vsej verjetnosti v kratkem znova sklicali, bržčas na isti lokaciji, a pod drugačnim režimom.

MOC je želela predvsem preveriti odziv občanov, upravljalcev infrastrukture in stavb ter strokovnjakov, da bi zbrali kar več njihovih zamisli in predlogov. Pano, ki poziva občane k oddaji predlogov, so postavili pred MNZC.

Enega teh so že oblikovali celjski šolarji in dijaki, ki so s pomočjo umetne inteligence prikazali, kako bi izgledala Prešernova ulica, če bi jo zaprli za motorni promet.

PŠ