CELJE Okoljski odlok za administracijo, za izvedbo še ne

V sredo je vlada sprejela Odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne (SC), danes pa sta ga poslanca Gibanja Svoboda Janja Sluga in Miha Lamut v družbi ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra in celjskega župana Matije Kovača tudi predstavila javnosti.

Gre za prvi konkretni korak – nekateri mu pravijo kar ekološki mejnik – za celostno sanacijo celjske kotline, čeravno odlok zajema zgolj predel okoli SC, kjer je celjska Cinkarna 115 let imela talilnico cinka in proizvodnjo praženja cinkove rude.

Tako bo v tej administrativni fazi potrebno dobrih 1,2 milijona evrov – 880 tisočakov bo šlo iz državnega, 350 tisočakov pa iz mestnega proračuna. Aktivnosti zbiranja vse potrebne dokumentacije bi v najslabšem primeru končali v letu 2028, po najboljšem scenariju pa v dveh letih. Temu bo sledila faza izvedbe.

PŠ