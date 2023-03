CELJE Ogenj na celjskem sejmišču verjetno podtaknjen

S celjske policijske uprave so sporočili, da je pri nočnem požaru, ki je zajel gostinski lokal Celjanka na celjskem sejmišču, nato pa se razširil na ostrešje in del kongresnega središča, najverjetneje šlo za kaznivo dejanje. To bržčas pomeni, da je bil ogenj podtaknjen.

Kot smo že poročali, poslovni del in sončna elektrarna po prvih podatkih nista bila poškodovana, kakor tudi nihče ni bil ranjen.

Višina gmotne škode še ni znana, bo pa gotovo velika, izvedba aprilskega Mednarodnega industrijskega sejma pa ni ogrožena.

PŠ