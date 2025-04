CELJE Odstopil predsednik sveta JZ SBC Tomaž Subotič

Danes je z mesta predsednika in člana sveta javnega zavoda Splošne bolnišnice Celje odstopil dr. Tomaž Subotič.

Za potezo se je odločil zaradi razkritja na komercialni televiziji, da je predsednik vlade dr. Robert Golob bival na njegovem vikendu na Hrvaškem, nakar je bil v kratkem postavljen za prvega nadzornika celjske bolnišnice.

Primer je pod drobnogled vzela KPK, policija pa bo preiskavo sprožila le če se izkaže, da gre tudi za kaznivo dejanje.

V celjski bolnišnici so v izjavi za STA navedli, da pri odvetniški pisarni Nine Zidar Klemenčič za Subotiča predlani niso naročili nobenih pravnih storitev, temveč so mnenje potrebovali za podjemne pogodbe z radiologi.

PŠ