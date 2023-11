CELJE Od srede do sobote vojaški sejem

V Celju so dopoldne predstavili vojaški sejem oziroma sejemsko promocijsko prireditev Slovenske vojske, poimenovano V službi domovine.

Od srede do vključno sobote bodo obiskovalcem na celjskem sejmišču poleg tehnike in oborožitve na voljo podrobnosti o vojaškem poklicu, kariernih možnostih, kakor tudi možnosti štipendiranja, služenja v obvezni rezervi ali odhoda na prostovoljno služenje vojaščine.

»Predstavili bomo okoli 50 vojaških poklicev od pehote, letalstva, mornarice, specialnih sil in drugo. Enote prihajajo iz vseh vojašnic Slovenske vojske, ljudje bodo lahko preizkusili stvari, na katerih se mi učimo, denimo simulatorji za streljanje in merjenje«, poudarja majorka SV Aleksandra Ferlež (na sliki skrajno levo).

»Prireditev je namenjena vsem, ki bi radi spoznali ali sodelovali s Slovensko vojsko. Lanskega novembra smo prvenstveno začeli sodelovati s celjskimi srednjimi šolami in sicer v okviru predmeta Aktivno državljanstvo, ki ga izvajamo od lani in kjer se dijaki naučijo, kako je nastala slovenske država, kako je bilo s priključitvijo EU in Natu ter kateri so naši simboli«, še pove majorka, ki opaža, da se povečuje zanimanje predvsem za prostovoljno rezervo in za srednješolske štipendije.«

Pri tem izpostavljajo poklic vojaka, ki temelji na časti, pogumu, predanosti, lojalnosti in tovarištvu. PŠ