CELJE Od srede v SBC spet obiski, anonimka opozarja na slabe razmere

V celjski bolnišnici bodo od srede (1. februarja) znova dovoljeni obiski bolnikov, in sicer ob sredah in nedeljah po posebnem urniku za posamezne oddelke. Na obisk lahko pride le ena zdrava oseba za največ 15 minut.

Spremembe ne veljajo za otroke, ki so hospitalizirani sami, novorojence in umirajoče. Otroka še vedno lahko obišče en starš, zdravi očetje lahko novorojenca obiščejo vsak dan, a le za 15 minut, za kritično bolne in umirajoče režim obiskov določi zdravnik.

Medtem pa je v javnosti zaokrožila anonimka, ki opozarja za slabe razmere na celjski urgenci. Reševalci naj bi se vozili z zastarelimi in iztrošenimi vozili ter dotrajano opremo, kar da ogroža varnost pacientov na terenu, sumijo tudi, da se denar, ki ga bolnišnica prejema iz ZZZS, preusmerja drugam.

Navedbe v anonimki preverjajo na pristojnem ministrstvu, na zavarovalnici in zdravstvenem inšpektoratu, kjer bodo najprej počakali na pojasnila vodstva SBC.

PŠ