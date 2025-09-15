CELJE Obsežna obnovitvena dela na mestnem pokopališču

V javnem podjetju Zelenice, ki je marca prevzelo upravljanje celjskega mestnega pokopališča, nadaljujejo z obnovitvenimi deli na osnovni infrastrukturi.

Tako naj bi do konca meseca dokončali izgradnjo 66 žarnih grobov za klasični pokop (na naslovni fotografiji), v kratkem bodo začeli postavljati novo žarno steno in urejati spodnji del pokopališča. Novo je tudi vodovodno omrežje.

Cestišče pred poslovilnim objektom in ob zgornjem parkirišču so že obnovili, trenutno še urejajo klančine za gibalno omejene in sanirajo historično ograjo pred mrliško vežo.

PŠ