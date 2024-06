CELJE Obramba želi razveljavitev sodbe in novo sojenje za umor konjiških izvršiteljev

Celjski višji sodniki so dopoldne prisluhnili pritožbenim razlogom obrambe 68-letnega Branka Krkleca iz Škofije pri Šmarju, ki je bil zaradi dvojnega umora sodnih izvršiteljev Aleksandra Klementa in Nataša Zadravec Klement lani obsojen na 30 let zapora.

Zagovornik Marko Meznarič zahteva razveljavitev sodbe in novo sojenje, saj da sodišče na prvi stopnji ni upoštevalo domneve nedolžnosti in zagovora obtoženca, zavračalo je tudi dokazne predloge obrambe, po njegovem pa je bila napak sestavljena že obtožnica, skratka meni, postopek ni tekel, kot bi moral.

Tožilstvo se ni pritožilo, danes pa je tožilska Maja Lajh dejala, da je bilo vse dobro dokazano in da je sodba pravična.

Krklec dejanje obžaluje, sodba pa da ni pravična, saj da je bil sam žrtev dogodkov, zato od višjih sodnikov pričakuje drugačno odločitev.

Kako se bodo odločili, bodo sporočili v 30 dneh.

PŠ