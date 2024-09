CELJE Obnovljeni prostori ZDC

V Celju so predali namenu obnovljene prostore zdravstvenega doma. Izvedli so obsežno prenovo kletnih, pritličnih in nadstropnih prostorov s poudarkom na funkcionalnosti in dostopnosti.

Med ključnimi pridobitvami je zunanje osebno dvigalo za boljši dostop gibalno oviranih oseb. Celotna naložba je veljala nekaj več kot 3,6 milijonov evrov, v približno enakih zneskih sta naložbo pokrila zdravstveno ministrstvo in celjski zdravstveni dom.

Direktorica Zdravstvenega doma Celje Alenka Obrul je na slavnostnem odprtju izpostavila, da gre za mejnik v zgodovini zavoda, ki deluje od leta 1927. »Zdravstveni dom Celje, kjer je zaposlenih 589 ljudi, danes deluje v sodobnem in funkcionalnem okolju. Izboljšani pogoji nam omogočajo učinkovito in kakovostno delo, kar vodi k boljši oskrbi pacientov, skrajšanju čakalnih dob ter k večjemu zadovoljstvu tako zaposlenih in pacientov. Ponosni smo, da smo eden redkih zdravstvenih domov v Sloveniji, ki ima zasedene vse zdravstvene programe.«

PŠ