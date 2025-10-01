CELJE Območna sindikata podpirata obvezno božičnico

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se danes odločno zavzeli za uvedbo obvezne božičnice, ki bi brez izjeme veljala za javni in zasebni sektor.

Pri tem so mnenja, da manjšim podjetjem dodatna obremenitev ne bi smela predstavljati p revelikih težav, zlasti če znesek porazdelijo skozi celotno leto. Sekretarka celjske območne izpostave tega sindikata Mojca Stropnik odločno stališče zagovarja z naslednjimi besedami. »Takšne ali drugačne izjeme se bodo vedno našle. Sistem je mogoče vselej izigravati, ne gre pa za tolikšen znesek, tudi če je to podjetje z dvema zaposlenima, kar bi mesečno prineslo sto evrov dodatnega bremena.«

V celjskem območnem kovinarskem sindikatu SKEI so glede tega v primerjavi z drugimi sindikati nekoliko mehkejši. Čeprav vztrajajo na njej, bi jo s pogajanji prilagodili delodajalcem vsaj tako, da bi obveznost razdelili na štiri stopnje. S tem bi olajšali izplačevanje.

Zakonski določitvi višine božičnice niso naklonjeni, saj bi vlada s tem posegla v že obstoječe dogovore in delavce ponekod celo prikrajšala, meni sekretar celjskega SKEI Mirko Hirci. »Škoda bi bilo posegati v dobre prakse, saj bi delodajalci hitro dobili skomine. Denimo z enim od podjetij imamo pogodbeno določilo, da se desetina dobička v obliki božičnice nameni delavcem.«

Več preberite v prihodnjem Celjanu.

PŠ