CELJE Obeta se 126 novih javnih stanovanj

V Celju naj bi naslednjih letih dobili 126 novih javnih najemnih stanovanj.

Pogodbo sta dopoldne podpisala republiški stanovanjski sklad in Mestna občina Celje, ki bo skladu za nekaj manj kot 1,4 milijone evrov neto prodala 15 tisoč kvadratnih metrov zemljišča za šest stanovanjskih objektov (dve petetažni večstanovanjski stavbi in štiri s štirimi etažami)

Sklad bo tudi investitor gradnje v Dečkovem naselju, ki bo zajemala še parkirišča z garažno hišo in otroška igrišča, sicer pa je za sofinanciranje stanovanjskih projektov slovenskih občin letos in v prihodnjem letu namenil 31 milijonov evrov, slabo polovico tega pa za odkupe stanovanj in zemljišč. Gre za prvi večji samostojni projekt Stanovanjskega sklada RS v Celju.

PŠ