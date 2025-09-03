CELJE Občine za pomoč Ukrajini

Z ukrajinskimi mesti sodeluje 20 slovenskih občin, med njimi pa ni Celja, niti nobene občine savinjske statistične regije. Možnosti sodelovanja so danes na neformalnem srečanju v Celju iskali tukajšnji župani ter župani občin, ki so že vključene v program obnove Ukrajine. Sestali so se s slovensko veleposlanico v Kijevu Matejo Prevolšek in predstavniki Centra za evropsko prihodnost.

Veleposlanica (na sliki levo) ob tem poudarja. »Veleposlaništvo spremlja izvajanje projekta Centra za evropsko prihodnost. Gre za povezovanje slovenskih občin z namenom nudenja pomoči ukrajinskim občinam za boljši razvoj regij. Ukrajina se trenutno nahaja v zelo težkem položaju, vojna traja že četrto leto, napadi na celotno državo, najbolj na vzhodnem delu, pa tudi na Kijev in večja mesta, se stopnjujejo«

Vodja programa obnove Ukrajine pri CEP Jelka Klemenc (na sliki desno) je spomnila, da so nam Ukrajinci ob predlanskih poplavah med prvimi priskočili na pomoč, celjski župan Matija Kovač pa je izpostavil široko mednarodno vpetost mestne občine, ki se bo nemara razširila tudi na napadeno državo.

PŠ