Mestna občine Celje se od tega tedna ponaša z listino Občina po meri invalidov.

Naziv potrjuje, da so v Celju izvedli ukrepe in zaveze akcijskega načrta za izboljšanje položaja invalidov, vključno s kakovostjo življenja in enakih možnosti v lokalni skupnosti.

Celjskemu županu Matiji Kovaču je listino izročil podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenija Srečko Matkovič.

PŠ