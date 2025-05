CELJE Novi predsednik okrožnega sodišča napoveduje reorganizacijo

Darko Belak, ki je pred kratkim prevzel vodenje celjskega okrožnega sodišča, napoveduje reorganizacijo dela 75 sodnikov, kolikor jih deluje na okrožnem in šestih okrajnih sodiščih celjskega sodnega okrožja.

Zaradi velikih zaostankov in dolgotrajnih postopkov, zlasti kazenskih, so po njegovem nujno potrebne spremembe. V kakšni obliki naj bi jih izvedli?

Darko Belak odgovarja: »Malo bomo spremenili organizacijo dela pri reševanju kazenskih zadev, poskušali bomo vključiti nekatere sodnike z okrajnega ali drugih okrožnih sodišč, kjer so morebiti nekoliko manj obremenjeni, kot pri nas. Tisto, da je povprečni čas reševanje kazenskih zadev med daljšimi v Sloveniji, je slaba luč za nas in to bomo skušali popraviti.«

Intervju z novim predsednikom celjskega okrožnega sodišča preberite v današnji številki časopisa Celjan.

