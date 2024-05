CELJE Nova spoznanja o Celjskem stropu

V celjskem Pokrajinskem muzeju so sinoči predstavili novo strokovno monografijo o znamenitem Celjskem stropu.

Publikacija je delo muzejske kustosinje Gabrijele Kovačič, ki je pri raziskovanju prišla do nekaterih novih ugotovitev. Te so zdaj prvič objavljene v novi publikaciji Celjski strop – evropska mojstrovina, starejši podatki pa so na osnovi interdisciplinarne raziskave dopolnjeni in nadgrajeni.

400 let staro znamenitost v Stari celjski grofiji lahko postavimo ob bok najbolj znanih primerov evropskih stropnih poslikav v 16. in 17. stoletju.

PŠ

