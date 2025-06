Ta teden je vodenje Fakultete za zdravstvene vede v Celju prevzela nova dekanja dr.Tamara Štemberger Kotnik.

Ob prevzemu je napovedala, da bo fakulteto tudi v prihodnje gradila kot odprt, varen in ustvarjalen prostor za študente, učitelje, raziskovalce in partnerje, vztrajala bo tudi na povezovanju generacij, stroke in idej.

Štemberger Kotnikova je v preteklosti med drugim vodila tudi Zdravstveni dom v Ilirski Bistrici.

PŠ