CELJE Nov napad na bolnišnično osebje

S celjske bolnišnice so sporočili, da so bili v soboto priča novemu fizičnemu napadu na bolnišnično osebje.

Bolnik na kardiološkem oddelku je z nožem in smrtjo grozil zaposlenim, vendar sta mu varnostnika uspela odvzeti hladno orožje in ga umiriti.

Po januarskem incidentu v urgentnem centru, ko je pacient napadel in ranil radiologa in medicinsko sestro (zlomljen nos in miokardni infarkt), je to že enaindvajseti napad na zdravstveno osebje (verbalnih in fizičnih), kar je deset več, kakor v enakem lanskem obdobju.

Vodstvo bolnišnice je že pred pol leta močno poostrilo varnostne ukrepe, da bi preprečilo tovrstne pojave. »Razumemo tesnobo in frustracije zaradi morebitnega dolgega čakanja na obravnavo in izvide, a nasilje ni in nikoli ne bo pravi odgovor za reševanje kakršnihkoli problemov. Vsakodnevno izboljšujemo komunikacijo na vseh področjih ter delamo vse v svoji moči, da pacientom zagotovimo čim bolj kakovostno zdravljenje. Zato hvala osebju SBC, da kljub stresnim situacijam skrbno in vestno opravlja svoje delo, pacientom pa, ker nam še naprej zaupajo«, so med drugim zapisali in dodali, da nasilje v zdravstvenih ustanovah ni sprejemljivo in da v strah ter negotovost spravlja tako zdravstveno osebje, kot tudi ostale paciente, ki so priča takim dogodkom.

PŠ