CELJE “Nitkar” obsojen v Ljubljani, celjska sodba padla

39-letni Gruzijec Beka Karanadze, ki mu v Celju trenutno sodijo za napad na pravosodnega policista v celjskem zavodu za prestajanje kazenskih sankcij, za kar mu grozi do tri leta zapora, je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču medtem obsojen na štiri leta in pol zapora.

Spoznali so ga za krivega kar 27 vlomov v stanovanja.

Enako je kot član tako imenovane združbe »nitkarjev« počenjal tudi po celjskih naseljih, pred tem pa že na Gorenjskem.

Leta 2021 so mu na celjskem okrožnem sodišču zato prisodili pet let in pol zapora, sodba pa je padla na vrhovnem sodišču.

Karanadze do nadaljnega ostaja v priporu.

PŠ