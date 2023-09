CELJE Nič kaj spodbudni rezultati nadzora prometa

Rezultati policijskega nadzora v prometu, ki so ga v okolici šol in vrtcev opravili v zadnjih dveh dnevih, niso ravno spodbudni.

Od 96 vozil za prevoz otrok so jih pet morali izločiti iz prometa, trije šoferji niso imeli potrdil o poklicnih vozniških izkušnjah, eden ni uporabljal tahografa, drugi je vozil brez predpisanega dnevnega počitka, tretji ni imel nameščene ustrezne table. Vsem so izdali plačilne naloge.

Policija je v času nadzora ulovila 74 prehitrih voznikov, ujeli so tudi vozniškega kandidata, ki je vozil pod vplivom alkohola, pri čemer so kaznovali tudi inštruktorja in podjetje, ki je izvajalo šolo vožnje.

PŠ