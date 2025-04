CELJE Nevaren prehod ali napaka voznika?

Semaforiziran prehod pri II. osnovni šoli Celje naj bi po mnenju nekaterih veljal za nevarnega, saj je voznik na njem nedavno zbil šolarja. Po mnenju drugih je predel dobro urejen, šlo pa je za napako povzročitelja, ki je med zavijanjem v smeri Medloga spregledal rdečo luč na semaforju.

Rešitev, ki bi šolarjem prinesla večjo varnost, se ponuja v manjši spremembi prometnega režima Ljubljanske ceste, kjer bi na kritičnem odcepu dovolili zgolj zavijanje v smeri središča mesta.

Občina je tja poslala nekaj mestnih redarjev, medtem ko postavitev hitrostnih ovir po mnenju celjskega župana Matije Kovača ni primerno. »Glede ležečih policajev je mnenje stroke, ki daje mnenje k našim projektom, pogosto takšno, da se je zlasti na prometnih cestah boljše izogniti temu. Tudi na Ljubljanski cesti smo imeli projektiran prehod z oviro, pa so predstavniki policije in zdravstvenega doma to odsvetovali predvsem zaradi težav pri prevozu bolnikov, ki so tu pogoste, in v javnem potniškem prometu.«

PŠ