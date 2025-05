CELJE Nastala bo nova poslovna cona

Celjsko gospodarstvo se bo kmalu lahko širilo v novo poslovno cono. Mestna občina Celje je že pridobila gradbeno dovoljenje za ureditev komunale ob Bežigrajski cesti v bližini poštnega logističnega centra, prizadevajo pa si pridobiti tudi evropska sofinancerska sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, kot jim je lani to uspelo za poslovno cono Trnovlje-Jug.

Čemu bi jih namenili, odgovarja celjski župan Matija Kovač. »Za cestno infrastrukturo, kolesarske povezave, pločnike, javno razsvetljavo in osnovno komunalno infrastrukturo ter opremo. Cona je velikosti okoli dva hektara in pol. Naša ocena vrednosti celotne naložbe je milijon evrov, če bomo na razpisu uspešni, se lahko nadejamo do 600.000 evrov.«

PŠ