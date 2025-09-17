CELJE Naložbe bi izvlekle Slovenijo

»Trenutna rast naložb, ki v zadnjem četrtletju znaša 7,5 odstotkov, bi Slovenijo lahko potegnila iz težavnih razmer, čeprav gospodarska rast ta čas ni bleščeča«, je dopoldne ob otvoritvi podjetniškega sejma MOS v Celju poudaril gospodarski minister Matjaž Han.

Kot je še povedal, ima njegovo ministrstvo na voljo še za skoraj 650 milijonov evrov spodbud, od tega več kot polovico za subvencije. Lani so na tak način podprli preko 1200 gospodarskih družb in sofinancirali več kot 200 raziskovalno razvojnih gospodarskih projektov.

Sejem se danes nadaljuje s številnimi strokovnimi srečanji. Med njimi izpostavimo mednarodno poslovno srečanje »Connect2slovenia«, ki je v zadnjih letih stalnica največje sejemske prireditve v državi, namenjeno pa je predvsem navezovanju poslovnih stikov podjetij Jugovzhodne Evrope in regije Alpe Adria.

PŠ