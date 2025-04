Celje najgosteje poseljeno mesto

Celjanov je trenutno po statistiki 49.100. V zadnjih desetih letih je število prebivalcev zrastlo za 25,5 odstotka. Povprečna starost Celjana pa je 44,7 let.

Praznovanje je priložnost, da preverimo številke, ki dajejo objektiven oris našega mesta. Pri tem smo upoštevali podatke Statističnega urada RS (SURS), pridobljene leta 2023.

Takrat je v Celju živelo okoli 49.100 prebivalcev, in sicer so bili v rahli prednosti moški – teh je bilo 24.570, žensk pa 24.530. Po številu prebivalcev nas je to takrat med slovenskimi občinami uvrščalo na peto mesto. V primerjavi z letom 2015, ko je v Celju živelo 37.540 prebivalcev, ugotovimo, da je število prebivalcev strmo narastlo, in sicer za 25,5 odstotka.

Četrti po številu prebivalcev

Število prebivalcev pa pomeni tudi ‘večen boj’ med Celjem in Kranjem za tretje mesto med največjimi slovenskimi mesti. Po podatkih za leto 2024 je kranjska občina v občutni prednosti – tam je lani bivalo 57.138 oseb, medtem ko jih je bilo v Celju 49.289. Tako je Celje trenutno četrto največje mesto v državi.

Če bi upoštevali površino, ki jo obsega Mestna občina Celje, pa nas to med slovenskimi občinami uvršča na 75. mesto – Celje namreč meri 95 km2.

Ko združimo podatka o številu prebivalcev in površini, dobimo tudi izračun gostote poseljenosti – tukaj pa smo prvaki v državi, saj je gostota s 105 prebivalcev na km2 največja. V domovih naj se ne bi ravno gnetli – po uradnih podatkih je bilo namreč na voljo 21.321 stanovanj, torej naj bi v enem stanovanju povprečno živelo 2,3 osebe. Več statistike in številk pa boste našli v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.