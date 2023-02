CELJE Na tržnici bombe ni bilo

Zaradi obvestila o nastavitvi sumljivega predmeta so celjski policisti že pred šesto uro zjutraj zavarovali predel celjske tržnice, zaporov in območje Linhartove ulice.

Bombni tehniki specialne policijske enote so pregledali sumljivi predmet in ugotovili, da ni nevaren za življenje in telo, ter da ne gre za eksplozivno sredstvo.

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin, če bi nemara šlo z zlorabo znamenj za pomoč in nevarnost. Obvestili so tudi okrožno državno tožilstvo.

PŠ