CELJE Na spletu ukraden denar izsledili v Nemčiji

Celjski kriminalisti so uspeli najti večino od 200 tisoč evrov, ki so ga neznanci s spletno prevaro sredi prejšnjega meseca ukradli enemu od celjskih podjetij.

Izsledili so ga na transakcijskem računu v Nemčiji.

Do sredstev so se goljufi, za katerimi še poizvedujejo, dokopali pod pretvezo, da posodabljajo spletno banko oziroma izvajajo vzdrževalna dela, oškodovanemu podjetju pa so poslali zlonamerno povezavo. S tem so enega od uslužbencev zavedli, da je vstopil v lažno spletno banko in vanjo vnesel občutljive podatke.

PŠ