Celje: Na Špici je že začel nastajati nov hostel

V Celju, na Špici, je začel nastajati nov kajakaški hostel.

Kot je pojasnil Dušan Konda, predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in Naj Celjan 2024, ki je hostel obljubljal že, ko smo se z njim pogovarjali v intervjuju ob prejemu naziva Naj Celjan, ga ne bo mogoče zgraditi tako hitro, kot bi si želeli, a cilj kljub temu ostaja jasen: nova prava kajakaška proga in nov kajakaški hostel, namenjen predvsem, a ne izključno kajakašem. »Če bi imeli denar, bi bil hostel končan v 1 letu, ker ga nimamo, pa bo trajalo vse skupaj več let. Po moji oceni približno 4 leta,« je pojasnil.

Hostel bo sprejel 45 ljudi

Spodnji del hostla na Špici bo namenjen izključno kajakaštvu. Meril bo 300 m2, v spodnji etaži pa se bodo nahajali velik hangar za čolne, fitnes, garderobe, sanitarije in dve pisarni. Tam bo nastal tudi vhod v hostel, sobe pa bodo razporejene v drugi, tretji in četrti etaži.

»Vsega skupaj bo v hostlu 11 bivalnih enot, velikih po 19 m2, v njem pa bo prostor našlo približno 45 ljudi,« je zaključil Konda. (MH)