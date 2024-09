CELJE Na sojenju zdravnikom zasliševali svojce pokojnega

Z zaslišanjem svojcev pokojnega Dejana Mrkonjiča je celjsko sodišče dopoldne nadaljevalo sojenje zdravnikom Branku Breznikarju (na sliki), Jani Pečovnik in Zlatanu Tkalcu.

Zaradi malomarnosti in opustitve dolžnega ravnanja naj bi bili odgovorni za smrt 34-letnega Velenjčana, ki je leta 2010 v celjski bolnišnici umrl zaradi sepse, potem ko je v bolnišnico prišel zaradi hudih bolečin v trebuhu.

Priče so predvsem grajale aroganten odnos zdravnikov do bolnika in svojcev, po smrti pa naj bi želeli napako tudi po strokovni plati zakriti.

V nadaljevanju bo pred senat stopil izvedenec infektološke stroke, sodnica Maja Manček Šporin pa je naroke razpisala še vse do decembra, ko bo izprašala tudi bolnišnično osebje, ki je sodelovalo pri negi in oskrbi Mrkonjiča, saj je potrebno dognati dejansko klinično sliko.

PŠ