CELJE Na sojenju zdravnikom zaslišali medicinsko osebje

Pred celjsko kazensko sodnico Majo Manček Šporin so se včeraj zvrstile priče, ki bi lahko vedela kaj več o okoliščinah smrti 34-letnega Dejana Mrkonjiča, ki je po posegu na črevesju marca 2010 zaradi sepse umrl v celjski bolnišnici.

Na zatožni klopi sedijo zdravniki Branko Breznikar, Zlatan Tkalec in Jana Pečovnik.

Medicinsko osebje je povedalo, da je prvoobtoženi Breznikar bolnika operiral laparoskopsko, medtem ko so drugi kirurgi takšne operacije izvajali na konvencionalen način. Pri tem je na dveh mestih predrl tanko črevo. Čeprav ga je zašil, je to po vsej verjetnosti bilo vzrok kasnejših zapletov in smrti, kar bo v nadaljevanju pojasnjeval izvedenec za infektologijo.

PŠ