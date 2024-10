CELJE Na sojenju zdravnikom izvedenec razbremenil dva obtoženca

Celjski kazenski sodnici Maji Manček Šporin je na sojenju trem zdravnikom obtoženim malomarnega zdravljenja, zaradi česar je pred 14 leti v Splošni bolnišnici Celje zaradi sepse umrl 35-letni Dejan Mrkonjić, danes uspelo zaslišati izvedenca infektologa Janeza Tomažiča.

Njegove ugotovitve bodo med ključnimi glede končne razsodbe o odgovornosti zdravnikov, ki krivde ne priznavajo.

Izvedenec je precej razbremenil obtožena Zlatana Tkalca in Jano Pečovnik, saj kot je dejal, nista vedela, da je prvoobtoženi kirurg Branko Breznikar med laparoskopskim posegom na črevesju, kjer pa je bilo potrebno mehansko odstraniti zarastline, predrl črevo. Tega je sicer zašil, vendar je vseeno prišlo do okužbe.

Če bi to vedela, bi za pacienta gotovo odredila laboratorijske preiskave in se tudi sicer z njim ukvarjala drugače.

Po Tomažičevem je – gledano v celoti – šlo za skupek nesrečnih okoliščin, ki so privedle do smrti sicer zdravega pacienta. Usodni sta bili dve bakteriji – eno je imel v sebi in jo je prinesel v bolnišnico, drugo je staknil med posegom. Dodaja, da bi veliko bilo mogoče preprečiti ali vsaj ublažiti z vnaprejšnjem doziranjem antibiotikov, predvsem pa je to priporočljivo po posegu.

Oškodovanec je 24 ur po operaciji deloval še normalno, nakar ga je okužba tako rekoč v trenutku pobrala, kar je značilno pri tovrstnih bakterijah. Po vsej verjetnosti je bil bolnik tudi zelo dovzeten na okužbo, kar pa se od človeka do človeka razlikuje.

PŠ