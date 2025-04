CELJE Na sojenju v zadevi “Trnava” nastopili izvedenci

V nadaljevanju sojenja Urošu Vozliču za umor 42-letnega bosanskega delavca Edina Delića, ki so ga predlani našli ustreljenega v večnamenskem objektu v Trnavi pri Malih Braslovčah, je sodišče zaslišalo tri izvedence in dve priči.

Izvedenec klinične psihologije Matjaž Copak je obtoženca ocenil za introvertirano in narcisistično osebo, ki zelo hitro reagira.

Izvedenca za balistiko Franc Sabljič in sodno medicino Gregor Haring sta se strinjala, da je bil Delič šestkrat ustreljen, ko je ležal na postelji, a se je še uspel splaziti do vrat, kjer so ga našli.

Moril naj bi izkušeni strelec. Vozlič krivdo vseskozi zavrača, nadzorne kamere so ob prihodu posnele dva zamaskirana storilca. Drugega osumljenca policija še ni prijela.

PŠ