CELJE Na sojenju Abramovu televizijski zaplet

Na sojenju 34-letnemu Sebastienu Abramovu, obtoženemu umora nekdanje partnerke Sare Veber leta 2015 v Pernovem pri Žalcu, je dopoldne prišlo do nepričakovanega zapleta. Obramba je zahtevala preverbo morebitne sodne okuženosti kazenskega senata, sklicujoč se na oddajo na komercialni televiziji, kjer je bilo pred dnevi govora o izločevanju nezakonitih dokazov.

V oddaji sta sodelovala tudi vodja celjskega tožilstva in pravni zastopnik staršev pokojne Vebrove. Zagovornik Abramova Michael Rotter je poroto nameraval povprašati, ali so spremljali oddajo in se morda seznanili z dokazi, ki so bili izločeni v tem postopku.

Podrobnosti ni želel pojasnjevati, saj da bi potlej okužil tudi sodnico, ki bo zdaj preverila sodno prakso v takšnih primerih. Izpraševanje porotnikov na sodišču sicer ni nič nenavadnega. To je kar praviloma počenjal odvetnik Franci Matoz, zagovornik Janeza Janše, ki ga je zanimala politična aktivno ali opredeljenost porotnikov in njihovih ožjih svojcev. Je pa to storil preden so prebrali obtožnico, ne pa sredi glavne obravnave.

Glavna obravnava je zdaj prekinjena in se bo nadaljevala 20. februarja, ko bodo zaslišane priče, ki so danes čakale pred vrati.

PŠ