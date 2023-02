Celje na široko odprlo srce za Gaziantep

Pretekli teden so na sedežu Javnega podjetja Zelenice zbirali pomoč za prijateljsko mesto Gaziantep, ki ga je 6. februarja prizadel katastrofalen in uničujoč potres. Po prvih ocenah je darovalo več kot 300 posameznikov, podjetij in organizacij, zbrali pa smo za kar dva tovornjaka pomoči.

Občanke in občani so darovali oblačila in obutev, vzmetnice, peči, hrano z daljšim rokom uporabe, odeje, sanitetni material in drugo. Zbrani material sortirajo in pripravljajo za prevoz.

»Hvaležni smo vsem, ki so v teh dneh pomagali zbirati pomoč za naše partnersko mesto Gaziantep. Pri zbiranju in organizaciji so sodelovali tako predstavniki Civilne zaščite, poklicni in prostovoljni gasilci ter sodelavci iz Zelenic in Mestne občine Celje, ki so nudili vso logistično podporo. Hvala tudi vsem prostovoljcem posameznikom, ki so pristopili in seveda občankam in občanom, ki so pokazali, da ima Celje veliko srce in da smo se sposobni hitro organizirati in pomagati, ko je to potrebno,« je povedal Župan Mestne občine Celje, Matija Kovač.

Jože Krulec, direktor Javnega podjetja Zelenice je povedal, da so se občanke in občani odzvali resnično velikodušno.