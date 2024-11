CELJE Na shodu v podporo Janši napadli vozilo RTV Slovenija

Okoli 500 podpornikov Janeza Janše se je danes zbralo pred poslopjem celjskega sodišča, kjer še teče kazenski postopek zoper prvaka SDS v zadevi Trenta.

Javni shod, ki ni bil prijavljen, so varovali policisti, ki so ukrepali zoper kršitelja, ki je močneje brcnil vozilo RTV Slovenija, v katerem je bila radijska ekipa, a nihče ni bil poškodovan. Ko so policisti kršitelja nameravali pospremiti do intervencijskega vozila, se je uprl, zato so uporabili pooblastila, ki jim jih dopušča zakon. Izdali so mu tudi plačilni nalog.

Že pred tem je več zbranih popljuvalo in udarjalo po taistem vozilu.

PŠ