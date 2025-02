CELJE Na pokopališču Zelenice in Ropotar namesto Vekinga

Na Mestni občini Celje so dopoldne pojasnili spremembe, ki se z marcem obetajo pri pokopališki in pogrebni dejavnosti na celjskem mestnem pokopališču in pokopališču na Teharjah.

Roko nad storitvami bo imelo občinsko podjetje Zelenice, saj se na razpis za koncesionarja ni prijavil nihče, niti Veking, ki je naloge opravljal 33 let.

Uporabniki naj ne bi občutili sprememb razen pri cenah pogrebov, ki bodo poslej višje za najmanj 15 odstotkov, kar opravičujejo z dejstvom, da uskladitve ni bilo že vse od leta 2003.

Pri Zelenicah, kjer bodo dodatno zaposlili tri delavce, so podizvajalsko pogodbo sklenili z družbo Ropotar iz Šempetra v Savinjski dolini, ki dejavnost že izvaja v Šmartnem v Rožni dolini, ima pa tudi visoke kompetence.

Gre za tako imenovani hibridni sistem, ki ga dopušča nova zakonodaja. Veking bo skupaj z ostalimi ponudniki še lahko konkuriral na prostem trgu (za storitve od prevzema pokojnega do mrliške vežice).

Na sliki: Aleksandra Rezar, vodja okolskega oddelka MOC, Jože Krulec, direktor Zelenic, in Ivanka Ropotar iz družbe Ropotar d.o.o.