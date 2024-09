CELJE Na MOS letos 650 razstavljavcev iz 25 držav

Na celjskem sejmišču so včeraj predstavili letošnjo izvedbo MOS – sejma obrti in podjetništva.

Ta bo 56. po vrsti in bo znova razdeljen v pet tematskih sklopov.

Med 18. in 22. septembrom tako pričakujejo 650 razstavljavcev iz 25 držav, rdeča nit sejma pa bodo gospodarski izzivi, napoveduje izvršni direktor Celjskih sejmov Robert Otorepec. »Poleg razstavnih prostorov MOS ponuja še veliko spremljajočih prireditev, osebnih stikov, srečanj s kupci in dobavitelji, vidiš, kaj počne konkurenca in kaj se dogaja na trgih, v tujini, ter kaj ponujajo naša ministrstva in zbornice. Dejansko je MOS postal dogodek, kjer lahko vsakdo najde kaj zase, a ne več tako, kot pred 20 leti, ko so nosili vrečke domov, ampak na drug način.«

PŠ