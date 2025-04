CELJE Na mestni konferenci o participativnem proračunu

Na celjski mestni tržnici so včeraj organizirali peto mestno konferenco, kjer so pred okoli sto zbranimi predstavili projekte, ki naj bi jih izvedli preko participativnega proračuna, kakor tudi primere dobrih praks iz Občine Škofja Loka.

V ta namen imajo na voljo 250 tisoč evrov, prejeli pa so kar 250 predlogov občanov in še 16, ki so jih prispevali mladi.

Vodja participativnega proračuna Maja Godec (na sliki) je povedala, da so trenutno v fazi pregledovanja predlaganih projektov, kjer imata največ besede občinska uprava in komisija za participativni proračun. »Po nasvetih z drugih občin smo se učili, kalili in pripravljali naš pravilnik. Upamo, da bomo storili kakšno napako manj, kot so jo oni.«

