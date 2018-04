CELJE Na Ljubečni več kot sto motoristov

Udeležba na današnji preventivni delavnici za večjo varnosti motoristov je bila izjemna. Po ocenah policije se je na v centru varne vožnje ZŠAM na Ljubečni zbralo preko sto motoristov, , kar je za začetek sezone zelo spodbudna številka.

Celjski prometni policisti so ob sodelovanju drugih soorganizatorjev zbrane opozorili na nevarnosti, ki te dni prežijo nanje in na druge udeležence v prometu.

V prikazni vaji so izvedli simulacijo prometne nesreče s hudo ranjeno motoristko (na sliki), medtem ko je povzročitelj pobegnil s kraja nesreče. Reševalci in gasilci so pokazali način pomoči ponesrečenki, policisti pa kako so pobeglega ustavili s pomočjo stingerja. Ob koncu so opravili še vožnjo po spretnostnem poligonu.

PŠ