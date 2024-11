Na celjski Fakulteti za komercialne in poslovne vede bo danes deseta znanstvena konferenca.

V goste so povabili ugledna predavatelja dr. Mateja Tušaka in dr. Janeza Drobniča, v okviru konference bo še okrogla miza o poklicnih odločitvah in vodenju kariere.

S 26 referati se bo predstavilo 43 domačih in tujih avtorjev.

Na znanstvenih konferencah, ki jih je FKPV izvedla od leta 2009, je bilo predstavljenih 580 referatov 839 avtorjev, od tega 362 iz tujine.

