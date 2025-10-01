CELJE Na FKPV danes Dan osebnih spoznanj

Na celjski Fakulteti za komercialne in poslovne vede novo študijsko leto danes začenjajo z Dnevom osebnih spoznanj.

Gre za prvo javno predavanje študijskega ciklusa, ki je odprto za vse, ki si želijo spremljati predavanje neposredno ali preko video povezave.

Po predstavitvi fakultete pripravljajo še okroglo mizo o kompetencah v poslovni praksi. Spregovorili bodo komercialni direktor celjske družbe Lesoprodukt Uroš Dvornik, direktor celjske poklicne gasilske brigade Boris Žnidarko in vodja računalniškega podjetja EGT Žalec Andrej Škoberne.

PŠ