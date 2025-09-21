CELJE Na delu lažni telekomuniatorji

Celjski policisti so te dni obravnavali več primerov drznih tatvin oziroma poskusov le teh.

Neznanec je potrkal na vrata stanovanjske hiše, kjer biva starejša občanka, se predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja in da je prišel zaradi menjave modema. Oškodovanka je je spustila v stanovanje, neznanec ji ni zamenjal modema, temveč ji je iz denarnice ukradel bančno kartico.

Še istega dne je nekdo (lahko da je šlo za istega storilca) poklical sosedo oškodovanke in tudi zatrjeval, da kliče iz telekomunikacijskega podjetja zaradi montaže modema. Tega stanovalka seveda ni naročila, klicatelja pa tudi ni bilo od nikoder več.

Bolj previdna je bila starejša Celjanka, ki lažnega »telekomunikatorja« ni spustila v hišo in se ni pustila pretentati. Njen sin je namreč pri telekomunikacijskem podjetju hitro preveril, ali so res koga poslali k njim in kajpak ugotovil nasprotno.

Policija zlasti starejše občane opozarja, naj neznancev ne spuščajo v bivališča, v kolikor sami niso naročili kakšnih storitev, oziroma naj takoj pokličejo 113.

PŠ